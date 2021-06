Groen licht voor Chris Froome? "Zijn strijdlust is bewonderenswaardig"

Haalt Chris Froome de start van de Tour de France? Rik Verbrugghe denkt van wel, al zal dat niet als kopman zijn.

Chris Froome zal binnen twee weken wellicht aan de start van de Tour de France komen, al zal dat wel in een ondergeschikte rol zijn. “De ploeg wordt gebouwd rond Michael Woods die een klassement op het oog heeft”, zegt Rik Verbrugghe, sportief manager bij Israel Start-Up Nation, aan La Dernière Heure.

Veel meer dan ritme opdoen zit er voor Froome niet in. “En rond Dan Martin, die voor etappezeges gaat. We beseffen dat het huidige niveau van Chris onvoldoende is met het oog op een goed klassement of ritwinst in de Tour.”

Toch zou een Tourdeelname voor Froome wel wat kunnen betekenen. “De Tour zou echter wel de volgende stap kunnen zijn in het herstelproces van Chris, zeker ook met het oog op de Vuelta. Ook mentaal zou het hem een enorme boost geven.”