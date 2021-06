Mikel Landa zit opnieuw op de fiets na zijn crash in de Giro d'Italia

Een maand na de zware valpartij in de Giro traint Mikel Landa opnieuw. Voorlopig is dat nog maar op de rollen.

De Spanjaard hoopt dat hij de Olympische Spelen, waarbij de wegrit op 24 juli in Tokio gepland staat, nog zal halen. Landa brak in de vijfde rit van de Giro van dit jaar zijn sleutelbeen en vijf ribben.

Volgens de Spaanse krant AS rijdt Landa opnieuw op de rollen om zijn conditie te onderhouden. “We wachten uiteraard op Mikel, aangezien hij normaal een zekerheid is in de selectie”, zegt de Spaanse bondscoach Pascual Momparler.

Ook wordt eerst de Tour de France nog afgewacht voor een definitieve selectie. “We trekken met vijf renners naar Tokio en in normale omstandigheden zijn Mikel en Alejandro Valverde al zeker van een selectie. We hopen op een vlotte revalidatie, zodat ik in Tokio op hem kan rekenen.”