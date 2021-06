Remco Evenepoel enorm opgelucht: "Ik kan niet verwoorden hoe blij ik ben!"

Remco Evenepoel heeft zich tot topfavoriet gebombardeerd om de Baloise Belgium Tour te winnen. Hij was al leider en nu heeft hij zijn voorsprong in het klassement ook uitgebreid door de tijdrit te winnen.

"Ik kan niet verwoorden hoe blij ik ben! Dit gevoel van winnen is iets wat ik miste en ik ben opgelucht dat ik vandaag op het podium stond. Bedankt aan iedereen voor de steun", aldus Evenepoel op Twitter.

I can’t put into words how happy I am! This winning feeling is something I was missing and I’m relieved that I took the stage today. Thanks to everyone’s support! And thanks to @yveslampaert for the new nickname #aerobullet kinda like it 🤪 #baloisebelgiumtour #TheWolfpack pic.twitter.com/vouc1tcNyf