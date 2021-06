Richard Carapaz tevreden na overwinning: "Ik wilde voor het klassement gaan, maar ook de etappe winnen"

In de Ronde van Zwitserland is Mathieu van der Poel niet langer de leider in het algemeen klassement. Richard Carapaz was namelijk de sterkste in de etappe van donderdag en heeft zo ook een dubbelslag beet.

Carapaz was uiteraard tevreden na de wedstrijd. ""We wilden aan het klassement denken, maar de mogelijkheid om een etappe te winnen was er natuurlijk ook. Het is me gelukt om beide te doen, dus ik ben erg blij", aldus de klassementsrenner.

"We wanted to think about the GC but of course the possibility of winning a stage was there. I managed to do both, so I’m very happy."@RichardCarapazM looking good in yellow 🟨. He holds a 26-second lead at #TourDeSuisse pic.twitter.com/wtp4MYyBYK