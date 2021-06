Sanne Cant verlegt focus al richting cross: "Kilometers maken op de weg"

Sanne Cant rijdt dit weekend in Nijlen, maar legt de accenten van haar koersen toch al op het veldrijden deze winter.

Cant heeft vooral de Ronde van Vlaanderen onthouden. “De Ronde was in elk geval een leuke ervaring die wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar is. Al ga ik nu ook niet meteen beweren dat het een andere coureur van me heeft gemaakt”, vertelt ze aan GVA.

Een echte rittenkoers zou wel meer indruk gemaakt hebben. “Mocht het een rittenwedstrijd genre Tour de France zijn geweest, kreeg je natuurlijk een ander verhaal. Dan ben je drie weken aan een stuk een inspanning aan het leveren, terwijl de Ronde een eendagskoers is die gewoon langer en zwaarder is dan wat we gewend zijn.”

Sanne Cant kiest op dit moment vooral voor wegritten. “De buitenlandse stages staan, net als de bostrainingen, later in de zomer op het programma. Nu is het vooral kilometers maken op de weg. Al had ik de grindstroken van het Hageland wel verkend.”