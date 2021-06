Alaphilippe keert met tweede plek in tijdrit terug naar huis voor geboorte van eerste kindje

Die zijn er wel degelijk: koers is veel, maar niet alles. Dat zal Julian Alaphilippe ook des te meer gaan beseffen nu hij op het punt staat om vader te worden. Zijn vriendin gaat binnenkort bevallen van hun eerste kindje en dat wil de Fransman zeker niet missen.

Deceuninck-Quick.Step bevestigt dat Alaphilippe naar huis zal terugkeren om de bevalling mee te maken. Zijn partner Marion Rousse kan dus op hem rekenen in de laatste uren voor de geboorte. Dat wil dus zeggen dat de klimtijdrit de laatste wedstrijddag van Alaphilippe in de Ronde van Zwitserland.

