Belgische sprinter moet Baloise Belgium Tour verlaten na wonde aan zijn knie

Vandaag staat de vierde etappe op het programma in de Baloise Belgium Tour, maar het zal zonder Jasper Philipsen zijn. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix kwam ten val in de derde etappe en daarbij heeft hij een snijwonde aan de knie opgelopen.

De Belgische wielerploeg laat op sociale media weten dat Jasper Philipsen daardoor uit de wedstrijd stapt. Hij zal drie dagen niet kunnen fietsen om zijn wond te laten genezen. Philipsen werd nog vierde in de eerste etappe van de Belgische rittenkoers.

🏥 Update: @JasperPhilipsen was taken to Herentals hospital yesterday after his crash on stage 3 of the #BaloiseBelgiumTour. He sustained a deep cut on his right knee, which had to be cleansed and stitched.



He now faces 3 days off the bike to allow the wound to heal. pic.twitter.com/Rcbc6bGBor