Remco Evenepoel is klaar voor de koninginnenrit: "Het is leuk als er aanvallend wordt gekoerst"

Remco Evenepoel begint vandaag als leider aan de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. De jonge Belg van Deceuninck-Quick-Step is klaar voor de strijd en wil ook zelf aanvallen als de koers zwaar genoeg is.

De reactie van Remco Evenepoel staat bij Het Laatste Nieuws te lezen. "Er zijn een aantal renners die zeker willen aanvallen, maar ik vind het leuk als er aanvallend wordt gekoerst. Ik verwacht dan ook een harde wedstrijd", aldus de jonge renner van Deceuninck-Quick-Step.

Aanvallen is nog steeds de beste verdediging en zo denkt ook Evenepoel erover. "Als de koers zwaar genoeg is en ik zie een kans, is er een mogelijkheid tot een aanval. We zijn hier om voor spektakel te zorgen", legde Evenepoel uit.