Cav vindt het een droom om met Evenepoel en andere kleppers samen te rijden: "Als je achter Mørkøv zit, win je"

Mark Cavendish had het er eerder al over hoe fijn hij het vond om met Remco Evenepoel en de andere absolute toppers bij Deceuninck-Quick.Step samen te rijden. Cav amuseert zich rot en dat heeft ook geleid tot een sprintzege op de laatste dag van de Baloise Belgium Tour. Lonkt nu de Tour de France?

Mark Cavendish kan nu echt weer de snelste sprinters van het moment aan, want hij liet Merlier en Ewan achter zich in de slotrit van de Baloise Belgium Tour. "Er zijn hier meer sprinters dan soms in een grote ronde. De jongens waren ongelooflijk. Ik had voordien nog niet de kans om met Morkov te koersen dit jaar. Iedereen weet: als je achter Mørkøv zit, win je. Zelfs ik."

Cavendish geniet ervan met volle teugen om bij wat hij zelf het 'A-Team' van Deceuninck-Quick.Step te rijden. "De koersen in België maakten altijd deel uit van mijn programma. Bennett wilde die rijden, dus vloog ik eruit. De gasten waar ik nu mee koers: Ballerini, Štybar, Remco Evenepoel, Yves Lampaert en Iljo Keisse. Elk kind droomt er van om met hen te rijden."

Ik ben zelf niet over de Tour begonnen

De vraag van 100 miljoen is: rijdt Cav straks ook de Tour? "Ik ben zelf niet over de Tour begonnen. In de Ronde van Turkije begon de media ineens over de Tour de France. Het nastreven van het record van Merckx: ik ben daar niet over begonnen, de media wel. We hebben de groene trui van vorig jaar. Het is maar juist dat we zien hoe het met hem gaat vooraleer we aan een andere piste denken."