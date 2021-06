Dubbel feest bij Deceuninck-Quick.Step: ritzege voor Cavendish en eindzege voor Remco Evenepoel

Het had niet beter kunnen verlopen voor Deceuninck-Quick.Step: Evenepoel en Cavendish zijn allebei winnaars. Evenepoel is de eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour en volgt zo zichzelf op. Cavendish spurtte naar winst in de slotetappe.

Een massasprint kondigde zich aan in de laatste rit van de Baloise Belgium Tour en zo geschiedde ook. Het was een chaotische sprint, waarbij Jasper De Buyst even zijn kopman Ewan kwijt was. Na een uitwijkmanoeuvre van De Buyst kwam het bijna tot een valpartij.

DUEL CAVENDISH - MERLIER

Gelukkig bleef iedereen recht en ook Ewan kon nog meesprinten. Het was dan wel te moeilijk om zijn inspanning tot op de meet door te trekken. Dat deden Tim Merlier en Mark Cavendish wel. Eén van de twee zou de winst pakken en op de meet beseften ze allebei het verdict: Cavendish maakte het zegegebaar, het gebaar van Merlier met zijn hoofd wees op ontgoocheling.

Nadat Ewan de vorige twee ritten gewonnen had, was het nu dus prijs voor Cavendish. Aangezien de slotrit uitmondde in een massasprint, kwamen er geen verschuivingen meer in het klassement en was de eindzege ook een feit voor Evenepoel.