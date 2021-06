Een WK-medaille voor België! Paracyclist Ewoud Vromant rijdt naar podium en keert terug met eremetaal

Altijd mooi als je na een WK met een medaille huiswaarts kan keren. Paracyclist Ewoud Vromant speelde het klaar: hij nam deel aan het WK Para-cycling in het Portugese Cascais, op het Estoril-autocircuit. Hij werd derde.

In de WK-wegrit verdedigde Ewoud Vromant de Belgische kleuren. Hij trok ook na de eerste ronde al in de aanval, samen met de Fransman Leaute en de Rus Gilmutdinov. Deze drie zou de rest achter zich houden en zo lag al vast deze paracyclisten op het podium gingen eindigen.

KETTINGPROBLEEM

De vraag was dan nog: in welke volgorde? Vromant kreeg jammer genoeg te maken met een kettingprobleem. Daarom zat er voor hem niet meer in dan de derde plaats en de bronzen medaille. Die wist hij wel veilig te stellen. In de tijdrit had Maxime Hordies België ook al een bronzen medaille bezorgd.

In de strijd om de wereldtitel in de wegrit rekende Leaute af met Gilmutdinov. Leaute was overigens titelverdediger en volgt dus zichzelf op.