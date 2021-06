Eindwinst in Zwitserland geeft Carapaz extra vertrouwen voor de Tour: "Speciaal om deze zege op palmares te hebben"

Als Ineos je haalt als klassementsman, weet je wat je moet winnen. In Zwitserland deed Carapaz dat alvast. Voor hem wellicht nog belangrijker als voor de andere namen die mikken op of dromen van een Tourzege. Het palmares van Carapaz ziet er weer wat fraaier uit.

Ten slotte is Carapaz niet het type veelwinnaar dat doorheen het jaar vaak een rittenkoers naar zijn hand zet, zoals Pogačar en Roglič dat wel doen. Al heeft hij het wel in zich, toonde Carapaz in de Ronde van Zwitserland. "Het is een hele mooie overwinning, we hebben er hard voor gewerkt. We hebben onszelf getest om te zien waar we staan en winnen hier in Zwitserland geeft mij en de ploeg vertrouwen."

Ik had vertrouwen in mijn ploegmaats

De voormalige Girowinnaar steekt niet onder stoelen of banken hoeveel het betekent om in de Ronde van Zwitserland op de erelijst te komen staan. "Het is heel speciaal om deze zege op mijn palmares te hebben." Op de slotdag moest wel nog voor die zege gestreden worden. "Ik wist dat ik niet veel seconden voorsprong had op Rigoberto Urán, maar ik had vertrouwen in mijn ploegmaats."

Dat bleek meer dan terecht te zijn. Eén ploegmaat in het bijzonder bleek van goudwaarde in de laatste etappe. "Ik had Eddie Dunbar bij mij en hij antwoordde op alle aavallen. We hadden de situatie de hele tijd onder controle."