Evenepoel hecht veel waarde aan eindezege Baloise Belgium Tour en neigt naar een stage maar niet op hoogte

Zoals verwacht heeft Remco Evenepoel zich op de laatste dag van de Baloise Belgium Tour niet meer in de luren laten leggen. Hij en niemand anders is de eindwinnaar. Dat betekent toch wel wat voor hem na die lange revalidatie na zijn val in Lombardije.

Het was sowieso het ideale scenario voor Deceuninck-Quick.step om de Baloise Belgium Tour mee af te ronden. "Cav die wint, heel de ploeg die er voor werkt, plus het eindklassement: een droom om zo deze week af te sluiten. Hoe belangrijk is die eindzege juist? "Ik vind dit wel echt heel belangrijk. Als je weet van waar ik kom, doet het wel deugd om die overwinning te nemen. Toch een teken dat we op de goede weg zijn."

Dit is een dankuwel aan iedereen die mij gesteund heeft

Een Remco Evenepoel die opnieuw zijn topniveau bereikt, dat is natuurlijk wat veel mensen willen zien. "Het heeft nog tijd nodig, maar het komt zeker goed. Dit is een grote dankuwel aan iedereen die mij geholpen en gesteund heeft."

Nu volgen onder meer de BK's en ook nog een stage. Al is het nog niet beslist of dat ook een hoogtestage wordt. "Op hoogte kan je minder intensief trainen dan wanneer je een stage op zeeniveau houdt. In mijn geval is een stage met intensiteit voordeliger voor de toekomst."