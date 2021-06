Meest bemoedigende prestatie van Tom Dumoulin sinds september 2020: "Niveau redelijk, moet nog beter op Spelen"

Tom Dumoulin heeft nog eens van zich doen spreken met een bemoedigende sportieve prestatie. Qua resultaat de beste sinds hij zijn comeback maakte. Dumoulin werd vijfde in de klimtijdrit in de Ronde van Zwitserland.

De laatste keer dat hij een nog sterkere uitslag kon voorleggen, was in tijdrit in de Tour op La Planche des Belles Files vorig jaar. Een tijdrit liegt natuurlijk nooit. "Hier word ik blij van. Dit bevestigt dat mijn niveau wel redelijk is. Ik voelde mij deze week met de dag beter worden. Als ik in topvorm ben, denk ik dat ik hier meestrijd voor de ritzege."

Hier kunnen we op verder bouwen

Wel is Dumoulin zich ervan bewust dat er nog werk op de plank ligt. "Het moet zeker nog beter om op de Olympische Spelen mee te doen voor de prijzen. Hier kunnen we op verder bouwen de komende weken en het geeft mij veel vertrouwen."

Had hij nog dichter kunnen eindigen? "Ik denk dat ik het vooral heb laten liggen in de laatste kilometer van de klim. Daar blies ik mezelf wat op en had ik moeite om mijn tempo te houden. Daar moest ik even van bekomen in het eerste stuk van de afdaling en ook daar heb ik denk ik wel wat tijd verloren. Al met al waren de twee tijdritten geslaagde testen en kijk ik uit naar het Nederlands kampioenschap tijdrijden van komende woensdag."