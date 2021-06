UCI geeft duiding bij diskwalificatie Van Schip en de informatie die zijn ploeg had over het gebruik van speciaal stuur

De diskwalificatie van Jan-Willem van Schip in de Baloise Belgium Tour vanwege zijn speciaal stuur was één van de controversiële thema's deze week. Er mag volgens de nieuwe regels niet meer met de polsen of de voorarmen gesteund worden op een stuur.

Het voor Van Schip speciaal ontworpen stuur vormt zo een probleem op zich. Anderzijds is het al langer geweten dat Van Schip zo'n stuur gebruikt. "De UCI zou zijn standpunt aangaande de diskwalificatie van Jan-Willem van Schip na rit 3 van de Baloise Belgium Tour duidelijk willen stellen", klinkt het in een persbericht van de UCI. MATERIAALCOMMISSIE "Van Schip werd gediskwalificeerd voor een inbreuk op artikel 2.2.025 van de UCI-regelgeving, dat stelt: "... het gebruik van de voorarmen als ondersteuning is verboden, behalve in tijdritten." De UCI benadrukt dat het stuur van Van Schip eerder dit seizoen is voorgesteld aan de materiaalcommissie van de UCI. De materiaalcommissie verbood het gebruik van dit stuur in afwachting van verdere evaluaties." Met andere woorden: BEAT, de ploeg van Van Schip, moet geweten hebben dat het gebruik van het speciale stuur in een koers niet toegelaten was. Volgens de UCI heeft BEAT recent ook geen contact meer gezocht om de kwestie aan te kaarten, tot het na de derde rit van de Baloise Belgium Tour tot een diskwalificatie kwam.