Dylan Groenewegen had met pech te maken in slotetappe Baloise Belgium Tour: "Het was balen"

De Baloise Belgium Tour was voor Dylan Groenewegen de derde wedstrijd sinds zijn comeback. De koersdagen die hij in de benen heeft dikken aan, wat hij hernam in de Giro en ook de Baloise Belgium Tour was natuurlijk een rittenkoers. Winnen deed hij nog niet.

Op de laatste dag van de Baloise Belgium Tour evenaarde Dylan Groenewegen wel zijn beste uitslag sinds zijn terugkeer in het peloton. De snelle man van Jumbo-Visma spurtte in Beringen naar een vierde plaats. Ook in de eerste Girorit in lijn met aankomst in Novara eindigde Groenewegen al een keertje vierde.

Blijkt dat er in de slotrit van de Baloise Belgium Tour nog wel meer mogelijk was, want Groenewegen zat uitstekennd gepositioneerd. "Ik was er van overtuigd dat de overwinning erin zat, maar het was balen dat ik problemen kreeg met mijn derailleur", geeft Groenewegen aan dat hij met pech te maken had.

NU NAAR NK

Geen zege dus, wel een ereplaats. Groenewegen laat wel weten dat hij toch moed vat uit het feit dat het qua positionering zo goed liep in die laatste etappe. Volgende koers op zijn programma is het Nederlands Kampioenschap van komende zondag.