Eindelijk opnieuw optimisme rond Dumoulin: "Eremetaal is realistisch, je kunt Tom gewoon niet afschrijven"

Heerlijk om opnieuw een sterke sportieve prestatie van Tom Dumoulin op de fiets te zien. In de Ronde van Zwitserland werd de Nederlander vijfde in de klimtijdrit. Het doet vermoeden dat zijn droom, meespelen voor de medailles op de Olympische Spelen, haalbaar is.

Dat geeft ook Mathieu Heijboer, performance manager bij Jumbo-Visma, aan in De Telegraaf. "Het geeft vertrouwen dat Tom nu al competitief is in zijn specialiteit." Dumoulin nam enkele maanden afscheid van het wielrennenn, maar bleef in de tussentijd wel aan zijn fysiek denken. "Het bleek al snel dat Tom niet had stilgezeten."

NOG ANDERHALVE MAANND

Dat moest ook met de ambitie om te mikken op een olympische medaille in het achterhoofd. "Als hij echt drie maanden niks had gedaan, zou het niet haalbaar zijn." Desondanks is er nog wel wat werk aan de winkel. "Tom moet alleen nog sterker worden, dat hij over dat uur meer vermogen gaat leveren dan wat hij nu kan." Het is nog anderhalve maand tot de olympische tijdrit. "Dat is de tijd die we nog nodig hebben."

Gelooft Heijboer dat Dumoulin na zijn deelname aan de Olympische Spelen met een medaille terugkeert uit Japan? "Eremetaal is een realistisch doel. Je kunt Tom gewoon niet afschrijven..."