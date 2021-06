Renner van continentale ploeg derde in Baloise Belgium Tour: "Kippenvel naast Deceuninck-QuickStep"

Gianni Marchand verbaasde als renner van een continentale ploeg met de derde plaats in de Baloise Belgium Tour.

Marchand is heel blij met zijn prestatie. "Er is maar één woord voor dit eindresultaat: fantastisch", vertelt Marchand achteraf bij HLN. "Naast twee renners van Deceuninck-Quick.Step op het eindpodium staan was voor mij emotioneel. Ik kreeg er kippenvel van. Als continentale renner podium rijden in een rittenkoers buiten categorie is een beloning voor de arbeid, die ik de voorbije jaren verrichtte."

Voor Marchand is het zijn zesde seizoen in het continentale circuit. "In zekere zin hoop ik er nog op de stap naar een pro-continentale ploeg te zetten. Ik denk dat ik in bepaalde ploegen een rol kan spelen. Zeker in een team waar ik mijn aanvallende zelf zou mogen zijn."