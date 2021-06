Thibau Nys niet tevreden na Baloise Belgium Tour: "Dat is gewoon heel dom"

Thibau Nys maakte zijn debuut in de Ronde van België, maar hij was niet bepaald heel tevreden over zijn prestaties.

Thibau Nys zijn profdebuut in mei bij de HP Vermarc, maar liet zich ondertussen al zien met enkele opmerkelijke prestaties. “Ik denk dat ik heel tevreden mag zijn met de vorm waar ik de laatste weken in verkeer”, zegt hij aan Het Nieuwsblad. “Ook zeker met de uitslagen die ik gereden heb. Maar ik ben heel kritisch voor mezelf. De Ardennenrit kende een aankomst die mij perfect lag. Maar ik mis gewoon ervaring.” Nys vindt van zichzelf dat hij nog veel te leren heeft. “Je ziet dat ik bijna als laatste van de groep aan die laatste vijfhonderd meter begin. Dat is gewoon heel dom. Er gaan zeker nog wat mooie resultaten aankomen. Er gaan ook heel wat momenten komen dat ik mezelf tegenkom. Het is een kwestie van ervaring opdoen.” Toch hoort Nys hier naar eigen zeggen thuis. “Ik heb het gevoel dat ik het niveau aankan op dit moment. Ik heb zeker nog niet de benen om te winnen, maar ik heb wel getoond dat ik de overstap naar de profs heel goed verteer. Ik weet alleen nog niet of die wegambities op een gegeven moment de bovenhand gaan halen of niet. Zelf denk ik op dit moment van niet, maar je kan de toekomst niet voorspellen.”