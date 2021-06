Waalse gemeente krijgt vier BK's toegewezen en gaat ook voor rit in de Tour

Vier nationale kampioenschappen worden tussen 2024 en 2030 georganiseerd in Binche, zo liet Belgian Cycling vandaag weten.

In 2024 en 2029 zullen in Binche de nationale kampioenschappen tijdrijden worden georganiseerd. In 2025 en 2030 wordt er het wegkampioenschap gereden.

"We bedanken het stadsbestuur van Binche voor het engagement op lange termijn", zegt Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling. "Wij hopen dat Binche een voorbeeld zal zijn voor andere steden in Wallonië om nationale kampioenschappen te organiseren, zowel bij de profs als bij de jeugd."

"We zijn erg blij dat we een overeenkomst met Belgian Cycling hebben ondertekend voor vier Belgische kampioenschappen bij de elite", aldus Laurent Devin, burgemeester van Binche. "Wij zijn trots op onze wielerstad, haar organisaties en het Intermarché-Wanty-Groupe Gobert-team, waarvan het hoofdkwartier op ons grondgebied is gevestigd. We hebben ook onze aanvraag ingediend bij de ASO voor een nieuwe start van de Waalse Pijl. Wij zullen hetzelfde doen voor het vertrek van een etappe van de Ronde van Wallonië binnen 10 jaar en we hopen tegen 2030 de Ronde van Frankrijk hier een keer te laten starten.”