Egan Bernal is verlost van het coronavirus: "Ready to rock"

Egan Bernal heeft nog niet veel kunnen genieten van zijn eindzege in de Ronde van Italië, want de Colombiaan kreeg te maken met het coronavirus. Daar is hij nu echter wel van verlost.

Egan Bernal is verlost van het coronavirus. Hij kreeg daar na de Giro mee te maken, maar op Instagram laat hij nu weten dat hij opnieuw gezond is. "Ready to rock", schreef de eindwinnaar van de Giro erbij. Het is nog niet duidelijk wat de verdere doelen van Egan Bernal zullen zijn dit seizoen. De Giro kon hij dus al op zijn naam zetten, maar in de Tour de France zal de Colombiaanse klassementsrenner meer dan waarschijnlijk niet te zien zijn.