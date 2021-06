Ervaren ISN-renner door blessures niet naar Tokio en heeft daardoor wellicht laatste Olympische Spelen al gereden

De renners die hun zinnen gezet hebben op de Olympische Spelen, wens je niet toe dat ze die zouden moeten missen. Helaas is dat wel het lot van Daryl Impey. Gezien zijn leeftijd is de kans klein dat hij nog eens aan de start komt van de Spelen.

Daryl Impey was onlangs betrokken bij een zware valpartij tijdens een groepssprint in de Ruta del Sol. "Door de blessures die ik opgedaan heb bij mijn val in de laatste rit van de Ruta del Sol op 22 mei kan ik niet voor Zuid-Afrika naar de Olympische Spelen in Tokio gaan", schrijft Impey op Twitter.

NIET IN BEST MOGELIJKE CONDITIE

Het was voor Impey belangrijk om ook in een goede vorm te zitten indien hij aan de start zou komen. "Ik zou 's nachts niet kunnen slapen wetende dat ik niet in de best mogelijke conditie ben om mijn land te vertegenwoordigen." Iets waar Impey als tweevoudig nationaal kampioen op de weg en negenvoudig tijdritkampioen veel waarde aan hecht.

Aangezien Impey al 36 is, zouden de Olympische Spelen in Tokio wellicht zijn laatste Spelen worden. Als hij nog naar de Spelen van Parijs wil, zou hij al moeten blijven koersen tot zijn 39ste.