Heel wat renners van Deceuninck-Quick-Step nemen deel aan nationale kampioenschappen: Remco Evenepoel en Yves Lampaert rijden tijdrit BK, Fabio Jakobsen neemt deel aan NK

De meeste renners van Deceuninck-Quick-Step zullen uiteraard op het BK te zien zijn. Zo nemen Evenepoel en Lampaert deel aan de tijdrit en deze twee renners rijden ook samen met Tim Declercq, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Mauri Vansevenant, Pieter Serry, Stijn Steels en Bert Van Lerberghe de wegrit.

Deceuninck-Quick-Step zal in verschillende landen te zien zijn, maar nog een opvallend feit is misschien wel de deelname van Fabio Jakobsen aan het NK. De Nederlander werkt rustig naar zijn oude vorm na zijn zware val in de Ronde van Polen enkele maanden geleden.

National Championships week is one of the best and most entertaining weeks of the whole season, and this year, 25 of our riders will be in action in nine different countries!

For the full list and more details about the events, go here: https://t.co/uZEveKvxLo

Photo: @GettySport pic.twitter.com/3zkffq5SJF