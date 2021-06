Israel Start-Up Nation maakt eerste naam bekend voor Tour de France: Canadese klassementsrenner is van de partij

Israel Start-Up Nation heeft haar eerste naam bekendgemaakt voor de Tour de France. Zo rekent de wielerformatie op de Canadees Michael Woods. Hij lijkt ook meteen de kopman te zijn binnen het team.

Michael Woods is aan een goed seizoen bezig. Een eindoverwinning zat er echter nog niet in, maar met een vierde plaats in de Waalse Pijl, een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik en vijfde plaatsen in de algemene klassementen van de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland doet de klimmer het duidelijk uitstekend.

Israel Start-Up Nation hoopt dat Woods deze vorm kan meenemen naar de Tour de France, want de Canadees werd als eerste geselecteerd door de ploeg. Het is afwachten wie de ploeg nog allemaal zal meenemen, want zo is er heel wat twijfel over een eventuele selectie voor Chris Froome.