Kogel door de kerk: Chris Froome gaat met zeer specifieke rol naar de Tour de France

Froome trok naar Israel Start-Up Nation met de bedoeling om met zijn nieuwe ploeg een gooi te doen naar een vijfde Tourzege. Tot dusver is gebleken dat Froome dit jaar daar niet het niveau voor haalt. Daarom duidde Israel Start-Up Nation Michael Woods aan als kopman. Froome gaat ook mee, maar dan als wegkapitein.

"Na twee jaar weg te zijn van de Tour de France kan ik niet wachten om terug te keren", kijkt Froome er naar uit om zijn opwachting te maken in de Tour. "Het is een moeizame weg geweest sinds mijn val in de Dauphiné in 2019, maar dit is één van mijn grootste bronnen van motivatie. Ik ben onvermoeibaar blijven verderwerken."

