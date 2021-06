Mark Cavendish heeft mooie woorden voor Remco Evenepoel op sociale media: "Het is een eer om met jou te rijden, kiddo. Verander nooit"

Op Instagram heeft Mark Cavendish een mooie tekst geschreven voor zijn ploegmaat Remco Evenepoel. Zo vergelijkt de Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step hem zelfs met Bradley Wiggins.

"Ik hou van deze jongen", begint Mark Cavendish aan zijn bericht. "Als sprinter rijd je niet vaak een wedstrijd met een serieuze ploegmaat in het algemeen klassement. Wat nog zeldzamer is, is een ploegmaat die je als sprinter met respect en waardigheid behandelt. Als ze het beperkte werk dat je voor hen kunt doen waarderen, kun je je niet voorstellen hoe lonend dat is. Maar als ze zich vastbijten in de chaos van een massasprint, vertrouwen in je tonen door zichzelf in gevaar te brengen, dat is speciaal."

"Er zijn rijders die gemaakt zijn om te leiden en Wiggins en Evenepoel zijn de lichtende voorbeelden in mijn carrière. Altijd met een glimlach, alles in je opnemend met zo'n gewicht op je schouders op jouw leeftijd. Het is een eer om met jou te rijden, kiddo. Verander nooit", aldus Mark Cavendish.