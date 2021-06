VOORBESCHOUWING: Duel Evenepoel - Lampaert kondigt zich aan op BK tijdrijden

Remco Evenepoel en Yves Lampaert zijn dé grootste kandidaten op het BK tijdrijden van woensdag in Ingelmunster. Grote kans dus dat de nieuwe Belgisch kampioen in het kamp van Deceuninck-Quick.Step zit. Of komt het toch tot een verrassing?

Plaats van het gebeuren is het West-Vlaamse Ingelmunster, waar de renners een tijdrit rijden van 36,7 kilometer. Eén van lange afstand dus, want in welke rittenkoers kom je een tijdrit tegen van meer dan 35 kilometer? Dit is dus iets voor de grote motoren. Al liggen er ook een aantal technische passages op het parcours met meer bochtenwerk.

Van op het startpodium in de Bruggestraat vertrekken de renners, om dan richting Izegem te rijden, de buurgemeente van Ingelmunster. Om vervolgens uiteraard terug te keren naar Ingelmunster en aan te komen in de Oostrozebekestraat.

WERK VAN LANGE ADEM

Topfavoriet is Remco Evenepoel, die na zijn opgave in de Giro weer een beter gevoel te pakken heeft en dat demonstreerde met een eindzege in de Baloise Belgium Tour. Maar nog belangrijker: met een zege in de tijdrit. Dat was er één op korte afstand en Evenepoel is in het tijdrijden meer gespecialiseerd in het werk van de langere adem. In principe zouden zijn kansen woensdag dus nog hoger moeten liggen.

© photonews

Dan moet hij wel afrekenen met zijn ploegmaat Yves Lampaert, de man uit... Ingelmunster. Extra dosis motivatie dus bij Lampie, en hij weet wat het is om Belgisch kampioen tijdrijden te worden. Hij deed het immers al in 2016. In de tijdrit in de Baloise Belgium Tour strandde hij op slechts twee seconde van Evenepoel. Verwacht u woensdag aan een kanonstart van Lampaert. Vraag is: kan hij die ook doortrekken?

JONGE UITDAGERS

Het BK tijdrijden is natuurlijk meer dan die twee. Lotto heeft met Frison en Vermeersch twee mannen die vorig jaar goed waren voor de top vijf. En dan is er nog Van Moer, die zich de jongste tijd ook bij de profs op de kaart zet als een straffe hardrijder. Met Rune Herregodts en Ilan Van Wilder zijn er nog enkele andere jonkies die een sterke tijdrit in de benen hebben.

Geen tijdrit die voorbijgaat zonder Victor Campenaerts te noemen, maar sinds zijn omschakeling naar klassiek coureur komt zijn tijdrit een pak minder uit de verf. Grote afwezige is Wout van Aert, winnaar van de laatste twee BK's in het tijdrijden. Wie kroont zich tot de nieuwe kampioen? Volg het woensdag bij Wielerkrant met verslagen en interviews vanuit Ingelmunster!