Anna van der Breggen zeer tevreden met Nederlandse titel in het tijdrijden: "Erg zwaar, maar ik wist dat ik in vorm was"

Anna van der Breggen heeft deze middag het Nederlandse kampioenschap tijdrijden gewonnen. Van der Breggen haalde het voor Van Dijk en Brand en de Nederlandse renster was toch een beetje verrast door haar overwinning.

Zo vond ze de tijdrit zeer zwaar. Van der Breggen vertelde het in een interview bij het Dagblad van het Noorden. "Het was moeilijk inschatten, want het was al een tijdje geleden dat ik nog eens een tijdrit had gereden en het was zeer zwaar", aldus van der Breggen.

Uiteindelijk won de Nederlandse renster met 13 seconden voorsprong op Ellen van Dijk en 32 seconden voorsprong op Lucinda Brand. "Tijdrijden is altijd anders, maar ik heb mijn laatste wedstrijden kunnen winnen, dus ik wist dat de vorm wel goed zat", legde van der Breggen uit.