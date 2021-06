Duitse topsprinter niet geselecteerd voor de Tour de France: "Ik ben meer dan teleurgesteld"

U hoeft in de Tour de France niet naar Pascal Ackermann te zoeken. De Duitse sprinter is namelijk niet geselecteerd door BORA-Hansgrohe om deel te nemen aan de Franse rittenkoers.

Pascal Ackermann kon dit seizoen nog niet winnen, maar de Duitser was wel al goed voor enkele ereplaatsen. Niet goed genoeg voor BORA-Hansgrohe, want de Duitse wielerformatie heeft beslist om Ackermann niet mee te nemen naar de Tour de France.

Ackermann had het niet verwacht. Hij vertelde het in een interview bij radsport-news. "Ik ben meer dan teleurgesteld, moet ik zeggen. Ralph is altijd een man van zijn woord geweest. Maar deze keer zeker niet. Er werd gezegd dat ik de tour zou rijden voor drie jaar. En er werd ook altijd gezegd dat ik mij er geen zorgen over moest maken. Zonder die belofte, zou ik toen het contract niet getekend hebben. Daarom ben ik zo teleurgesteld", aldus de sprinter.