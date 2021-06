Evenepoel grijpt verrassend naast goud: "Een ploegmaat die wint en twintig seconden verschil, dat verzacht de pijn"

Geen gouden medaille op het BK tijdrijden voor Remco Evenepoel. Verrassend, toch wel. Hij zal wel rekening gehouden hebben met Lampaert, maar Evenepoel werd toch de beste kaarten toegedicht. Met zilver doet hij wel een plekje beter dan in 2019.

De tweede plaats blijft de meest ondankbare plek in een kampioenschap. Dat is voor Remco Evenepoel niet anders. "Een ploegmaat die wint en twintig seconden verschil, dat verzacht de pijn. Na twee ronden lag ik 15 seconden achter en er is niet echt meer iets veranderd. Het is geen schande, Yves was gewoon veel sterker."

FOUT IN EERSTE EN TWEEDE RONDE

Evenepoel heeft geen vlekkeloze tijdrit gereden, zo geeft hij zelf aan. "Ik maak een fout in de eerste en tweede ronde. Dat heeft mijn ritme wat gebroken. Ik ken het parcours even goed als al de rest, denk ik, maar het is tot op de limiet gaan in de bochten. In het centrum van Izegem was het een heel gevaarlijke passage. Tijdritbandjes zijn altijd heel glad. Dan schuif je al wat gemakkelijker."

Deze keer bleef Evenepoel wel bespaard van een valpartij. De voormalig Europees kampioen tijdrijden moest ook niet enkel opboksen tegen Lampaert, maar ook het superenthousiaste publiek was een factor in de thuishaven van Lampi. "Waarschijnlijk zal hij daardoor minder de pijn gevoeld hebben dan de rest."

EVEN LATEN BEZINKEN

Evenepoel moet opnieuw vooruit kijken voor verder succes. Zijn eerstvolgende koers is de BK-wegrit. "Ik had graag gewonnen, maar het is niet het einde van de wereld als er iemand beter is. Even laten bezinken en op naar zondag."