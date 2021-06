Groene trui uit Dauphiné wil er ook in Tour voor gaan: "In de Tour mannen als Van der Poel en Sagan... Niet makkelijk"

Als je in de Dauphiné het puntenklassement en dus de groene trui kan winnen, kan dat ook in de Tour een doel worden. Zo bekijkt ook Sonny Colbrelli het, die voor het eerst in aanloop naar de Tour zich in een puntentrui manifesteerde.

Bij BICI Pro wilden ze weten of Colbrelli dan naar de Tour trekt met als doel om de groene trui te winnen. "Mijn belangrijkste doel is om een etappe te winnen. Als het kan, ga ik voor de groene trui. Dat zou moeilijk zijn, maar niet onmogelijk. Als ik de benen heb, ga ik het proberen." MEER CONCURRENTIE Van één zaak is de rappe man van Bahrein Victorious zich wel bewust: de concurrentie zal veel groter zijn. "Het moet wel gezegd dat er in de Dauphiné veel klimmers waren en weinig sprinters. Terwijl er in de Tour mannen zijn als Van der Poel, Sagan en Bennett. Het zal niet gemakkelijk zijn!" Wat hij tot nu toe al gewonnen heeft, pakken ze Colbrelli alvast niet meer af. Het kan dus alleen maar beter worden. Zo kijkt de Italiaan er tegenaan. "Ondertussen nam ik wel de groene trui uit de Dauphiné mee naar huis en dat is ook niet niets."