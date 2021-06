Team INEOS Grenadiers blijft aan de leiding op UCI Team Ranking, Alpecin-Fenix zakt twee plaatsen

Team INEOS Grenadiers blijft voorlopig de beste ploeg op de UCI Team Ranking. De ploeg lijkt ook niet snel van die eerste plaats af te geraken, want ze hebben bijna 2000 punten voorsprong op eerste achtervolger Deceuninck-Quick-Step.

Team INEOS Grenadiers is voorlopig de beste ploeg in het peloton, althans volgens de UCI Team Ranking. De Britse wielerformatie heeft 9366 punten en doet daarmee duidelijk beter dan nummer twee Deceuninck-Quick-Step (7473.8 punten).

Jumbo-Visma volgt op de derde plaats met 5647 punten. Verder in het klassement zijn er enkele verschuivingen, want Alpecin-Fenix is van de zesde plaats naar de achtste plaats gezakt. BORA-Hansgrohe staat nu op de zesde plaats en Astana-Premier Tech schuift op naar de zevende plaats.