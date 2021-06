Van de Velde van onzeker vanwege vaccin naar zilveren medaille: "Misschien kan het ooit wel, die Belgische titel"

Julie Van de Velde heeft zich enorm geweerd op het BK tijdrijden. Zilver was haar deel, maar winnares Kopecky werd toch even ongerust gemaakt. Het verschil was 14 seconden, heel wat anders dan die kloof van een minuut van vorig jaar. Nochtans was de aanloop verre van evident voor Van de Velde.

De deelname van Van de Velde aan de BK-tijdrit was twijfelachtig, zo onthulde de zilveren medaillewinnares. "Ik was niet eens zeker of ik ging starten. Ik heb vorige week vrijdag mijn tweede vaccinprik gekregen en was er ziek van. Dinsdag heb ik nog een hele dag gerust. Ik ben toch gestart en zal het als een goede prikkel voor het BK op de weg. Het was niet omdat ik vond dat ik me moest bewijzen omdat ik naar de Spelen mag."

In de tweede ronde viel ik een beetje stil

Heel even mocht Van de Velde dromen van de overwinning. "Toen ik over de streep kwam, zag ik dat ik de snelste tijd had. Dat wilde nog niets zeggen, want Sara Van de Vel en Lotte Kopecky kwamen nog achter mij. Mijn oortje werkte niet, dus ik wist niet veel. In de tweede ronde viel ik een beetje stil. Ik dacht achteraf: "Dit is toch een gemiste kans.""

Maar het geeft wel aan dat de renster die eind 2020 Lotto voor Jumbo-Visma ruilde, dichter bij de top sluipt. ."Misschien kan het ooit wel, die Belgische titel." Zondag volgt er alleszins een nieuwe kans om voor een medaille te gaan in de wegrit. "In de finaleronde zullen de sterkste rensters naar voren komen."