VOORBESCHOUWING: Lotte Kopecky doet een gooi naar derde Belgische titel op rij in het tijdrijden

Ook de vrouwen werken hun BK tijdrijden af, met titelverdedigster Lotte Kopecky als grote favoriete. Zij kroonde zich de voorbije twee jaar tot Belgisch kampioene tijdrijden en lijkt de beste wapens te hebben voor een volgende titel.

Een voorbeschouwing over de tijdrit van de mannen publiceerden we eerder reeds, maar ook bij het tijdritkampioenschap bij de vrouwen is het de moeite om de favorieten eens onder de loepe te nemen. Bij de dames kun je niet heen om Lotte Kopecky, die niet enkel de twee laatste BK's won in het tijdrijden, maar dat ook deed met een enorm overwicht.

In 2019 in Middelkerke was ze 44 seconden sneller dan Jolien D'hoore, in 2020 in Koksijde was Kopecky meer dan een minuut sneller dan de rest. Er is geen enkel teken dat één van haar concurrentes in de tussentijd die grote kloof heeft kunnen dichten. Wint Kopecky niet, dan is dat sowieso een verrassing.

© photonews

Uiteraard is er altijd concurrentie. En zelfs indien Kopecky er bovenuit steekt, zal het wel spannend zijn voor de andere medailles. Na haar verleden in het triathlon werd Sara Van de Vel op haar eerste BK in het wielrennen vorig jaar meteen tweede. Ze staat nu een jaar verder. Uitkijken wat dat zegt. Julie Van de Velde benaderde haar toen het meest. We zien Van de Velde nu aan het werk in het shirt van Jumbo-Visma.

De dominannte jaren van Ann-Sophie Ducyk lijken voorbij, maar schrijf haar toch maar niet af. Ze zal vastberadenn zijn om in 'haar' discipline terug nog eens een podiumplek op te eisen. Valerie Demey kreeg onlangs te horen dat ze naar de Olympische Spelen mag. De vreugde hiervoor is op zijn plaats en mogelijk breidt Demey er meteen een sterke prestatie aan vast op het BK tijdrijden.

© photonews

Voorts is er ook Shari Bossuyt om mee rekening te houden, nog altijd maar 20 jaar en één van onze grote talenten. Is ze al rijp genoeg voor een podium bij de profs? Op die en andere vragen krijgen we deze namiddag een antwoord in Ingelmunster.