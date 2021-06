Bernal bezoekt paus Franciscus en heeft mooie cadeaus mee

Egan Bernal bracht gisteren een bezoekje aan paus Franciscus. Hij had enkele cadeaus mee voor de paus.

Paus Franciscus kreeg gisteren bezoek van de Giro-winnaar Egan Bernal. De jonge Colombiaan schonk de paus een prachtige fiets en daarnaast ook zijn roze leiderstrui.

Today at the Vatican @Eganbernal met with Pope Francis - gifting him a Maglia Rosa and a custom painted @Pinarello_com (📸 Vatican Media)https://t.co/kOeWpD0FEC pic.twitter.com/KWpU6OQ2H6 — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) June 16, 2021

Bernal was erg onder de indruk van de ontmoeting: "Mijn hart loopt over van geluk nu ik paus Franciscus persoonlijk heb kunnen ontmoeten. Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin. Voor mij is hij van de hoogste autoriteit in religie en het ontvangen van zijn zegen is zo de moeite waard".