Decroix kijkt uit naar Tour de France en Paris-Roubaix: "Hopelijk is er nu verandering"

Volgend jaar organiseert ASO opnieuw een Ronde van Frankrijk voor vrouwen organiseren.

Het is van 1993 geleden dat er nog een Tour de France voor vrouwen was. Toen werd dat stopgezet omdat het niet rendabel was.

Dit jaar organiseert ASO voor het eerst Parijs-Roubaix voor vrouwen, volgend jaar komt de Tour de France daar ook bij.

Commentator en ploegleidster Lieselot Decroix kijkt er naar uit. “De houding van ASO tegenover het vrouwenwielrennen werd in het peloton tot nu toe als nogal denigrerend ervaren”, zegt Lieselot Decroix aan Sport/Voetbalmagazine.

De organisatie voelt zich volgens Decroix een beetje verplicht om het te organiseren. “De indruk leefde dat ze hun vrouwenkoersen alleen maar organiseerden omdat de publieke opinie daarom vroeg. Maar persoonlijk durf ik te hopen dat daar nu verandering is in gekomen. Het is een mooie ontwikkeling dat het vrouwenprogramma weer verder wordt uitgebreid.”