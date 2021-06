Fabio Jakobsen heeft opnieuw een prachtig gebit: "Het resultaat ziet er verbazingwekkend uit"

De metamorfose is compleet: Fabio Jakobsen pronkt met een prachtig nieuw gebit. Na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen was hij bijna al zijn tanden kwijt. Het is een lange weg terug geweest, maar nu kan Jakobsen weer vol trots al zijn tanden laten zien.

Fabio Jakobsen zette op Instagram twee foto's om het verschil te duiden: een foto op het moment toen hij nog één tand over had en een foto van zijn nieuw gebit. Het spreekt voor zich dat de Nederlander van Deceuninck-Quick.Step heel blij is met dat nieuw gebit. Al die ingrepen zijn niet voor niets geweest. "Ik ben extreem dankbaar voor al het werk dat er is ingekropen om mij terug tanden te geven", schrijft Jakobsen. Dat moest onder meer gebeuren door middel van implantaten. "Het resultaat ziet er verbazingwekkend uit. Ze zijn mooi." Dit bericht bekijken op Instagram Fabio Jakobsen (@fabiojakobsen) Jakobsen blijft verderwerken om ook als renner weer helemaal de oude te worden. "Nu op naar de volgende doelen op de fiets. Met een grote glimlach rijd ik eerst het nationaal kampioenschap dit weekend. Nadien volgt een trainingskamp in Livigno, de Ronde van Wallonië en de Ronde van Spanje."