Nummer 2 in NK tijdrijden komt met lof voor Tom Dumoulin: "Eén van de beste tijdrijders ter wereld"

Nadat Tom Dumoulin het NK tijdrijden had gewonnen, kreeg hij zelfs lof van zijn grootste concurrent. Natuurlijk had Sebastian Langeveld graag zelf de titel behaald. Het werd voor hem voor de derde keer zilver in het NK tijdrijden.

Het verschil tussen beiden was finaal 27 seconden. "Ik heb alles gegeven en uiteindelijk kom ik tekort tegen één van de beste tijdrijders van de wereld. Zeker geen schande. Een heel mooie winnaar. Ik denk dat ik zelf gewoon tevreden moet zijn met mijn prestatie", reageert Langeveld bij NOS. De man van EF Education-Nippo kan zichzelf weinig verwijten. "Ik heb hier echt wel naartoe gewerkt. In Zwitserland ben ik op tijd afgestapt om hier goed te zijn. Mijn tactiek was om snel te starten en een hele sterke eerste ronde neer te zetten. Ik ben lang binnen de tien seconden gebleven, alleen moest ik toch op het laatste stuk mijn hoofd buigen." Dit was voor mij een referentiepunt Langeveld heeft zeker wel genoten van het duel met Dumoulin. "Ik vind het mooi om tegen hem te strijden en uiteindelijk heeft hij verdiend gewonnen." Belangrijk was het wel voor Langeveld zelf om opnieuw een goed niveau te halen. "Het voorjaar was ver onder mijn niveau, dit was voor mij wel een referentiepunt om de moraal hoog te houden."