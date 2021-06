Stefan Küng zit inmiddels aan vijfde tijdrittitel op rij, ook nummer 5 uit Brabantse Pijl is in tijdrijden sant in eigen land

Niet enkel in de Lage Landen is er al een tijdritkampioenschap gereden. Stefan Küng was alweer de beste in Zwitserland. Een verrassing mag dat niet zijn, want dat was de vorige vier jaar ook het geval. Skujiņš en Fominykh zijn eveneens kampioen van hun land.

In het Zwitsers Kampioenschap tijdrijden stond opnieuw geen maat op Stefan Küng. Hij stak ver boven de rest uit. De nummer twee uit de uitslag werd nog op ongeveer twee en een halve minuut gereden. Dat was Marc Hirschi. De bronzen medaille was voor Théry Schir. Die had er 3 minuten en 12 seconden langer over gedaan dan Küng om de tijdrit af te leggen. In Letland was Toms Skujiņš aan het feest. Die viel op de weg dit seizoen nog op in de klassiekers: in de Brabantse Pijl kwam hij als vijfde over de streep. Skujiņš is nu voor de tweede maal tijdritkampioen van Letland geworden. Het was een tweestrijd met Emils Liepins, maar die moest toch 35 seconden toegeven op Skujiņš. SPANNEND KAMPIOENSCHAP IN KAZACHSTAN Ook in Kazachstan hebben ze hun kampioenschap achter de rug. Weinig verrassend waren het allemaal renners van Astana die vooraan in de uitslag te vinden waren. Daniil Fominykh en Yevgeniy Fedorov maakten er een spannende strijd van. Fominykh bleek aan de finish welgeteld vier secondjes rapper te zijn.