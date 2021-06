Zou Evenepoel niet beter de Olympische tijdrit laten vallen? "Ambities bijstellen is beter"

Remco Evenepoel werd gisteren op het Belgisch kampioenschap tijdrijden geklopt door Yves Lampaert.

Lampaert zegevierde in het Belgische kampioenschap voor eigen publiek. Hij wist Remco Evenepoel als gedoodverfde winnaar van de titel te houden.

Evenepoel maakte zelf bedenkingen na afloop over de Olympische Spelen. “Dat siert hem”, zei Michel Wuyts op Sporza. “Het is goed dat hij zich niet wegstopt. Hij heeft een aantal foutjes tijdens dit BK aangestipt, maar wil zich daar niet achter verstoppen. Hij heeft moeten vaststellen dat hij nog niet op niveau is en is daar helder over.”

"Ook iemand als Remco Evenepoel moet 100 procent zijn om een tijdrit te winnen. Op dit niveau zijn er altijd 3 à 4 toppers die je de das kunnen omdoen. We zijn verbaasd dat de straffe dingen uitblijven. Ik niet.”

Lichamelijk is Evenepoel nog altijd niet volledig in orde. “Ik weet dat de elasticiteit die uitgaat van zijn dijspieren nog niet is zoals het moet. Qua omzetting van kracht in snelheid is er nog een weg af te leggen. Werken en geduld hebben is de boodschap. Het is een gestaag proces."

De ambities voor de Olympische Spelen moeten volgens Wuyts dan ook bijgesteld worden. "Het verhaal van Tokio zal anders geschreven worden. Of Evenepoel nog tijd heeft om klaar te geraken? Een maand is nog lang, ik ga ervan uit dat dat genoeg is. Maar misschien moeten we de verwachtingen bijschakelen. Dat geldt voor alles wat Remco doet in 2021. We moeten ervan uitgaan dat een medaille al een succes is. Je moet weten dat je met een oninneembare vesting Ganna zit. Daarnaast denk ik ook aan iemand als Küng."