Cofidis maakt al enkele namen bekend voor Tour de France: Franse klassementsrenner is de kopman binnen de ploeg

Cofidis heeft al enkele namen bekendgemaakt die voor de ploeg zullen deelnemen aan de Tour de France. De grootste naam is die van Guillaume Martin, maar ook Christophe Laporte zal in de Tour te zien zijn.

Cofidis start met ambitie in de Tour de France. Zo hebben ze met Guillaume Martin een Franse klimmer die maar al te graag in de top 10 van het eindklassement van de Tour wil eindigen. De 28-jarige Martin eindigde dit seizoen onder meer al zesde in het eindklassement van Parijs-Nice.

Naast Guillaume Martin lijkt ook Christophe Laporte één van de speerpunten bij de Franse wielerploeg te zijn. De overige namen die al bekend zijn gemaakt door Cofidis op Twitter, zijn Anthony Perez, Pierre-Luc Périchon, Simon Geschke en Jesus Herrada.