Renner van Jumbo-Visma is de nieuwe Noorse kampioen in het tijdrijden: "Sinds de Giro gaat het heel goed"

Donderdag stond het nationaal kampioenschap tijdrijden op het programma in Noorwegen, maar spannend werd het niet. Tobias Foss maakte namelijk een uitstekende indruk en hij haalde het met 1:19 voorsprong op Søren Wærenskjold en 2:26 voorsprong op Andreas Leknessund.

Uiteraard was Foss zeer tevreden met zijn overwinning. "Dit was een zeer goede tijdrit. Het ging vanaf het begin goed. Ik reed een goed tempo en gaandeweg kreeg ik het gevoel dat ik deze tijdrit in mijn voordeel kon beslissen. Ik kon zelfs genieten van mijn tijdrit. Sinds de Giro gaat het heel goed en ik ben blij dat ik de goede vorm heb kunnen doortrekken", aldus Foss op de website van Jumbo-Visma.

