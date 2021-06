Tourselecties stromen binnen: Victor Campenaerts komt aan de start, Ineos mikt op winst met Carapaz of Thomas

Na zijn ritzege in de Giro gaat Victor Campenaerts ook succes najagen in de Tour. De selecties van steeds meer ploegen geraken bekend. Bij Qhubeka is Campenaerts dus geselecteerd. Ineos gaat voor eindwinst met Carapaz or Thomas. ISN neemt Froome mee naar de Tour, maar Woods is de kopman.

Qhubeka trekt met een hoop vrijbuiters naar de Tour de France en daar is Victor Campenaerts één van. Sean Bennett, Dlamini, Simon Clarke, Michael Gogl en Sergio Henao hebben de kans om een gelijkaardige rol op te nemen. Met Fabio Aru is er wel een renner met adelbrieven in klassementen, maar het is de vraag of hij nog op het niveau van weleer geraakt. In de sprints zal Max Walscheid uitgespeeld worden.

Met Ineos heeft ook één van de absolute topploegen zijn Tourselectie klaar. Zoals reeds bekend was gaat het voor eindwinst in Parijs met Geraint Thomas of Richard Carapaz. Lukt het niet voor één van hen, dan heeft het nog Tao Geoghegan Hart achter de hand. Richie Porte liet al weten gerust in dienst te willen rijden. De andere geselecteerden zijn Van Baarle, Castroviejo, Kwiatkowski en Rowe.

Israel Start-Up Nation kondigde eerder al aan dat Michael Woods zou meegaan naar de Tour als kopman en Chris Froome als wegkapitein. Ook de renners die hen zullen vergezellen in de Tour, zijn nu bekend. Dat zijn Guillaume Boivin, Omer Goldstein, André Greipel, Reto Hollenstein en Rick Zabel.