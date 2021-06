UPDATE: Triomf van Almeida in Portugal is zijn eerste overwinning als prof, ook Spanje en Italië kennen beste tijdrijder

In landen als Portugal en Spanje moest het tijdritkampioenschap nog plaatsvinden. Almeida heeft dat in Portugal op zijn naam geschreven. De renner van Deceuninck-Quick.Step manifesteerde zich al als ronderenner, maar had bij de profs nog niet gewonnen. Nu wel dus.

De tijdritcapaciteiten van João Almeida zijn wel gekend. In een tijdrit van 30,5 kilometer in Vila Velha de Rodão was Almeida bijna een minuut sneller dan zijn voornaamste belager. Dat was Rafael Reis, niet meteen een bekende naam. Die moest 54 seconden toegeven op Almeida. De derde plek was voor Neves Fernandes. Vanaf nu dus een nieuwe speciale trui bij Deceuninck-Quick.Step met Almeida als Portugees kampioen tijdrijden.

Ook het Spaans Kampioenschap tijdrijden is inmiddels afgewerkt. Dat ging door in Busot. Winnaar was Ion Izagirre. Die was niet aan zijn proefstuk toe, want Izagirre veroverde de Spaanse tijdrittitel immers al een keertje in 2016. De tweede titel in het tijdrijden is binnen voor hem na een heuse thriller.

Het verschil tussen hem en David de la Cruz van UAE was zeer miniem. Na 32,1 kilometer was Izagirre welgeteld één seconde sneller dan De la Cruz. De bronzen medaille ging naar Ineos-talent Carlos Rodríguez. Die deed 48 seconden langer over het parcours dan Izagirre.

Update: Ook in Italië heeft het nationaal kampioenschap tijdrijden plaatsgevonden. De winst was daar voor Sobrero, die 25 seconden sneller was dan Affini. Cattaneo van Deceuninck-Quick.Step legde beslag op de derde plaats.