Van der Poel gelukkig bij Alpecin-Fenix: "Eén ploeg kan zijn salaris verdubbelen, maar daar is wel een probleem"

De kans dat Mathieu van der Poel van ploeg wisselt, lijkt bijzonder klein te zijn als we vader Adri mogen geloven.

Volgens vader Adri van der Poel is het vooral de eigenzinnigheid die Mathieu zo typeert. "Mathieu trekt zijn eigen plan, want hij wil altijd alles zelf bepalen”, zegt Adri in tijdschrift ‘Nieuwe Revu’. “Wat dat betreft zit hij in de goede ploeg, waar ze zijn eigenzinnigheid respecteren en hem zijn gang laten gaan."

Dat is voor deze zomer niet anders. "Als ik me ooit ergens mee bemoeid heb, dan was het om hem af te remmen, want hij was vaak niet te stuiten. Ineens had hij zich in zijn hoofd gehaald om goud te winnen in Tokio. Hij had toen nog geen wedstrijdkilometer op de mountainbike gereden."

Een teamwissel is dan ook niet meteen aan de orde. "Ik moet nog zien of ze bij andere ploegen ook zijn eigenzinnigheid respecteren. Meer verdienen? Ach, hij verdient nu al veel en de enige ploeg waar ze zijn salaris kunnen verdubbelen is INEOS en daar laten ze hem vast niet zo vrij als hij nu is bij Alpecin-Fenix."