33-jarige Franse wielrenner stopt aan het einde van het seizoen met koersen

B&B Hotels ziet één van zijn renners afzwaaien. Eind dit seizoen is voor de 33-jarige Franse wielrenner Kévin Reza zijn carrière voorbij. Reza heeft besloten om na twaalf jaar in het profwielrennen zijn fiets aan de haak te hangen.

"Je loopt als wielrenner niet altijd op roze wolkjes", zegt Kévin Reza op de site van zijn ploeg B&B Hotels. Onlangs koerst hij nog op Belgische wegen. "In de Baloise Belgium Tour voelde ik dat ik fysiek oké was, maar het niet meer fris zat in mijn hoofd."

Daarom beslist hij om eind dit seizoen er een punt achter te zetten als prof. Sowieso is het al een overwinning op zichzelf dat hij dat niet moest doen na de Vuelta van 2016, toen hij zwaar ten val kwam. "Ik wilde niet daardoor moeten stoppen. Ik wilde mezelf bewijzen dat ik kon terugkeren op het hoogste niveau."

PRIVILEGE

"Ik ben me ervan bewust dat ik de voorbije jaren een privilige had", wijst Réza op de voordelen van een leven als coureur. "Van de ene plek naar de andere reizen en zulke mooie momenten beleven, dat bestaat niet in het normale leven!" Réza weet dan ook maar al te goed wat de hoogtepunten uit zijn carrière zijn. "Het aankondigen van mijn eerste profcontract, mijn eerste deelname aan de Tour, de overwinningen van Coquard..."