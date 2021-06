Dylan Teuns mag na jaartje afwezigheid opnieuw mee naar de Tour de France

Dylan Teuns mag zich in zijn handen wrijven want de Limburger mag nu wel mee naar de Tour de France van zijn team Bahrein-Victorious.

Vorig jaar viel Teuns nog naast de selectie en werd vol de kaart Landa getrokken. De Spanjaard deed het niet slecht maar viel met een 4e plaats net naast het podium van de Tour. Dat er in deze editie twee tijdritten zitten, speelt niet in het voordeel van Landa die na een pgave in rit 5 van de Giro nog redelijk fris is. De ploeg besloot om zonder Landa en Padun naar de Tour te trekken.

Teuns won twee jaar geleden nog een etappe in de Tour met aankomst op La Planche des Belles Filles. Dat hij vorig jaar niet geselecteerd werd, zat hem hoog. Dat hij nu opnieuw op zoek kan gaan naar ritwinst, zal hem ongetwijfeld deugd doen.

Als hij niet in de vlucht van de dag zit, zal hij waarschijnlijk dicht bij kopman Jack Haig moeten blijven. De Australiër eindigde 5e in de vorige Dauphiné en is het speerpunt van Bahrain-Victorious de komende weken.

Ritkapers

Met GIno Mäder en Mark Padoen heeft Bahrain Victorious twee zeer goede rittenkapers in hun rangen. Maar beide renners trekken niet mee naar de Tour. "De verleiding was er zeker wel. Padun wint twee etappes in de Dauphiné, Mäder wint in de Giro en in Zwitserland... Maar dat zijn jonge talenten met andere doelen voorlopig. We moeten verder kijken dan de korte termijn", klinkt het.