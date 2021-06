Groupama FDJ neemt topsprinter nu wel mee naar Tour en laat absolute kopman thuis

Arnaud Démare en David Gaudu vormen de speerpunten van Groupama-FDJ in de Tour de France.

Vorig jaar sprintte Arnaud Démare van de ene overwinning naar de andere, maar het levere hem geen Tourselectie op. De ploegleiding trok vol de kaart van Thibaut Pinot en kon geen schakel onbenut laten in die Tourploeg vol helpers.

Maar Pinot stelde teleur en dwong de ploegleiding om andere keuzes te maken dit jaar. Daarom zal Démare dit jaar wel op zoek mogen gaan naar ritzeges in de grote ronde van zijn land. Met Jacopo Guarnieri gaat ook zijn vaste lead-out mee.

De ploeg legt zijn eieren in het mandje van David Gaudu om een goed klassement te rijden. De 24-jarige Fransman werd vorig jaar nog 8e in de Vuelta én won er een rit. In de afgelopen Dauphiné won hij de witte trui en eindigde hij op de 9e plaats.