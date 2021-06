Na al die ereplaatsen eindelijk de hoofdprijs: Amy Pieters mag Nederlandse tricolore aantrekken

In Nederland zijn er telkens tal van toppers kandidaat om de titel te pakken. Voor Amy Pieters geen sinecure om altijd tegen die andere grote namen op te boksen. Verschillende keren was ze al goed voor een ereplaats op het NK, dit jaar was eindelijk haar moment gekomen.

Het Nederlands Kampioenschap bij de vrouwen speelde zich dit jaar af op en rond de bekende VAM-berg. Amy Pieters klauterde daar het best naar boven. Zo werd het een glorieuze tocht voor de renster van SD Worx, die met meer dan twee minuten voorsprong op de eerste achtervolgster finishte. ZILVER EN BRONS VOOR JUMBO-VISMA Uiteindelijk kwam Nancy van der Brug 2 minuten en 27 seconden na winnares Pieters over de streep. Karlijn Sinkels bolde een seconde later over de meet. Zo was er ook een andere zaak die meteen op viel: zowel de zilveren als de bronzen medaille ging naar een renster van Jumbo-Visma. Ook Shirin van Anrooij, het talent dat we eveneens kennen uit de veldritwereld, toonde zich op de weg. Zij viel net naast de medailles en finishte als vierde.