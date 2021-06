Tony Martin al voor de tiende(!) keer Duits tijdritkampioen, ook al enkele kampioenen op de weg bekend

Ook op zijn 36ste blijft Tony Martin nog altijd een krak. Voor de tiende keer is hij al Duits tijdritkampioen geworden! Een verwezenlijking om u tegen te zeggen. Ook zijn er al enkele kampioenschappen op de weg afgewerkt, in Kazachstan, Spanje en Frankrijk.

Tony Martin werd voor het eerst Duits kampioen tijdrijden in 2010. In 2012 begon hij dan aan een ware hegemonie, want tot 2019 werd Martin onafgebroken elk jaar nationaal tijdritkampioen. In 2021 zit hij opnieuw op zijn troon, want ook nu was de renner van Jumbo-Visma de beste in het werk tegen de klok.

Martin werkte zijn tijdrit 55 seconden sneller af dan Miguel Heidemann, die het zilver veroverde. Het brons was voor Max Walscheid, die 1 minuut en 10 seconden langer over de tijdrit deed dan Martin. Waar dit weekend al een kampioenschap op de weg werd afgewerkt, is in Kazachstan. Het was daar traditioneel een acht Astana-festival. Yevgeniy Fedorov won, voor Gidich en Zakharov.

ZEGE VOOR DEBUTANTE IN FRANKRIJK

Ook in Spanje en Frankrijk werd al een nationaal kampioenschap op de weg gereden, maar dan wel bij de vrouwen. Mavi García verlengde in Spanje haar titel, zij won voor Ane Santesteban en Sara Martin. Evita Muzic is de nieuwe Franse kampioene op de weg. Straf, want het was voor de 22-jarige renster haar eerste deelname bij de elite. Cordon-Ragot en Verhulst werden respectievelijk tweede en derde.